«الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن نوبات الربو

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلى المواطنين بشأن نوبات الربو، وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إنّ على المواطنين ضرورة اتباع مجموعة من التعليمات والنصائح للوقاية من نوبات الربو، وحدوث مضاعفات للمرضى.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

تعليمات يجب اتباعها للوقاية من نوبات الربو

وجاءت التعليمات والنصائح على النحو التالي للوقاية من نوبات الربو:-

- اتباع خطة العلاج الخاصة بك مع الطبيب المختص.

- تناول الأدوية كما هو محدد في الوصفة الطبية.

- الحصول على لقاح ضد الإنفلونزا التهاب الرئة.

- وحذرت من تغير الأدوية دون دون التحدث مع الطبيب أولا قبل العلاج.

- الحصول على التطعيمات اللازمة.

الانتباه أثناء استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة

- الانتباه أثناء استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة للأزمات الحادة المتكررة.

- تحديد مسببات الربو وتجنبها.

- معالجة الأزمات مبكرًا.

- مراقبة التنفس للتعرف على علامات التحذير التي تشير إلى احتمالية حدوث نوبة مثل السعال الخفيف أو الأزيز الصدر أو ضيق التنفس.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية.