طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالغربية اليوم

انطلقت اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، للفصل الدراسي الأول، وذلك وسط إجراءات مكثفة تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مجالس المدن والأحياء والأجهزة الأمنية، من أجل توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات.

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية، تستمر حتى 24 يناير المقبل، ويؤدي الطلاب والطالبات الامتحانات في 9 مواد دراسية، على مدار 6 أيام.

عدد لجان الامتحانات

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد اللجان يبلغ 412 لجنة، وعدد الطلاب 87 ألفا و68 طالبا وطالبة، و25 لجنة مهنية يؤدي بها 3 آلاف و492 طالبا وطالبة، ويؤدي الطلاب اليوم، مادة اللغة العربية والإملاء، ولم تشهد اللجان أي مشاكل أو وجود ما يعكر صفو الامتحانات.

التصدي للغش

وأكد « حسن» أن هناك تعليمات مشددة بتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات، أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الوزارية بشأن التصدي لكل محاولات الغش، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة بين الطلاب والطالبات.