«تعليم المنوفية» تتابع أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء، والمقرر أن ينتهي في الساعة 11 صباحا لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الساعة 11 ونصف وحتى الساعة 12 ونصف لمدة ساعة فقط.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي عن كثب من خلال غرفة العمليات الرئيسية بها، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن لمتابعة سير الامتحانات خلال اليوم.

وأضاف «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيمر على اللجان الامتحانية في إحدى المدارس الإعدادية للاطمئنان على الطلاب والامتحانات، موضحا أن المديرية على اتصال دائم بجميع المراكز لاستقبال الشكاوى أو المشكلات التي قد تواجههم.

موعد نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

من المقرر نهاية امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم 24 يناير المقبل، حيث تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة 8 أيام خلال تلك الفترة، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.