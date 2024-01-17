بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة بمادة اللغة العربية

بدأ منذ قليل، امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين، بالإضافة إلى وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وتوجيهات بعزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

وصول أوراق الأسئلة للجان الامتحانية

وأكدت المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات بالمديريات تواصلت منذ صباح اليوم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية؛ للتأكد من وصول أوراق الأسئلة للجان الامتحانية في موعدها المحدد دون أي تأخير أو مشاكل تعيق العملية الامتحانية، مؤكدة إزالة أي عقبات خلال الامتحان، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة وتقديم تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث المشكلات خلال العملية الامتحانية.

ووجهت المديريات بعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين، وعدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية.

ضروره ختم جميع أوراق الأسئلة

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضروره ختم جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعه على الطلبة، والتأكيد على التعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم، ومسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء، وعلى الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

وعلى الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر، وعدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه، فضلا عن عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة، وعدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

ويشار إلى أنه من غير المسموح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقاً لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة، وممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.