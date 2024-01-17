«الوزراء»: توفير 5 آلاف فرصة عمل بمصانع فصل المعادن من ركائز الرمال السوداء

قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إن الرمال السوداء تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة وتكتسب أهمية اقتصادية لأنها تدخل في صناعات استراتيجية مهمة، وأطلق عليها ذلك الاسم لأنها تحتوي على نسبة عالية من معدن الحديد قاتم السواد «الإلمنيت، الماجنتيت».

الصناعات التي تدخل فيها الرمال السوداء

وأضافت الخبيرة الاقتصادية في فيديو جرى بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بفيس بوك، أن هناك 6 مصانع لفصل المعادن من ركائز الرمال السوداء؛ الأمر الذي ساهم في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وبلغت تكلفته نحو 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يساهم بنحو من 3 إلى 5% من حجم الإنتاج العالمي.

وأشارت إلى أن الصناعات التي تدخل فيها الرمال السوداء عديدة من بينها ما يلي:

- هياكل الطيارات والصواريخ.

- الغواصات.

- مركبات الفضاء.

- الأصباغ، الورق، الجلود السيراميك، الدهان، السبائك.

- تركيبات الأسنان، الأسرة المعدنية، الخرسانة التي تتحمل الحرارة العالية، الحديد الإسفنجي.

- أحجار الجلخ، فلاتر المياه، الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية.

- الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، والصناعات الطبية.

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مصر لديها 5 مليارات طن رمال سوداء

ولفتت يعقوب إلى أن رواسب الرمال السوداء في مصر موجودة بكميات اقتصادية كبيرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتنتشر بطول الساحل من أبو قير في الإسكندرية وحتى رفح بطول 400 كيلومتر، كما تتواجد في مناطق أخرى مثل جنوب منطقة برنيس، وبحيرة ناصر، وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطى الجيولوجي من الرمال السوداء بمصر يصل إلى نحو 1.3 مليار متر مكعب، وتنتشر في رشيد بالبحيرة، ودمياط، وبلطيم والبرلس في كفر الشيخ، وفي شمال سيناء، مشيرة إلى أن تركيز المعدن الثقيل يصل إلى 65% ويعد أكبر احتياطي على مستوى العالم، مؤكدة أن مصر لديها 5 مليارات طن رمال سوداء تكفي 200 عام.

تأسيس أول شركة مصرية للتعدين

وأوضحت أنه في عام 2016، اهتم الرئيس السيسي بملف الرمال السوداء وتأسست أول شركة مصرية للتعدين «الشركة الوطنية للرمال السوداء بالبرلس» في محافظة كفر الشيخ، ووافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مشروع استخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، وتم تنفيذ المشروع على مساحة 80 فدان تقريبا ويضم مجمع الرمال السوداء الجديد بالبرلس.