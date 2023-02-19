مدير مشروع مصانع الرمال السوداء: نسعى لتكون البرلس أكبر منطقة عالمية للصناعات الكبرى

قال المهندس رضا حماد، مدير مشروع مصانع الرمال السوداء، إن مصنع الرمال السوداء الأكبر على مستوى المنطقة، وله 11 موقعا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من أبوقير حتى العريش، مضيفا أن الحلم الكبير أن تكون البرلس أكبر منطقة عالمية للصناعات الكبرى وخاصة الصناعات التكنولوجية المتعمقة.

المشروع كان حلما للمصريين

وأوضح «حماد» في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أن المشروع كان حلما للمصريين وكنا ندرسه في الجامعات من الثمانينات والآن أصبح حقيقية بعد انشاء المصنع بقرار سيادي من رئيس الجمهورية برأس مال مصري وعمالة مصرية وخبرة أجنبية من الشركة الاسترالية الرائدة في الرمال السوداء، وقامت الشركة بتشغيل المصنع.

عقد شراكات عالمية

وأشار إلى أنه أصبحت لدينا القدرة على عقد شراكات عالمية جاذبة للاستثمار في ظل الأزمة العالمية التي تعاني منها كبرى الدول، لافتا إلى أن الرمال السوداء لها عدة ألوان، وأهما الأسود نظرا لاحتوائها على معادن كثيرة أدت لظهورها بهذا اللون، وتحتوي على نسبة 3.4% معادن اقتصادية تحولها من اللون الأبيض إلى لونها الحالي.

وأن مصر لديها أكبر مخزون استراتيجي من الرمال السوداء على مستوى المنطقة، وعمر الرمال يقدر بـ 238 طن رمال تكفينا من 16 إلى 20 عاما، ومجمع المصانع مقام على مساحة 80 فدانا، ويتضمن منشآت منها 6 مصانع فصل للمعادن الاقتصادية الثقيلة وتقيسمها وفقا لطبيعتها الصناعية.