عضو اللجنة العلمية بمصنع الرمال السوداء: لدينا القدرة على إنتاج كل أنواع التيتانيوم

قال الدكتور أحمد عبد الكريم، عضو اللجنة العلمية بالشركة المصرية للرمال السوداء، إن المصنع لديه القدرة على إنتاج التيتانيوم بمختلف أنواعه والذي يستخدم في صناعة السيارات والطائرات، بما يؤكد أننا أصبحنا مستعدين لتوفير المواد الخام المستخدمة في صناعة الهواتف والسيارات وغيرها من المواد التكنولوجية، لافتا إلى أن الشركة تفكر دائما في مشروعات ينتج عنها قيمة مضافة، ومنها تغطية احتياجات السوق من المواد المستخدمة في صناعة الدهانات مع تصدير كميات زائدة للخارج.

المرحلة المعملية في إنتاج الرمال

وأوضح «عبد الكريم» في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصنع الرمال السوداء مفرخة لعدة مصانع أخرى، فكل منتج ينتجه المصنع يمكن أن يكون نواة لمصنع أخر بمواد مختلفة، لافتا إلى أن المصنع مرتبط بالمراكز البحثية والعلوم، والمصنع به هيئة استشارية من أساتذة الجامعات، ودخل المشروع على المرحلة المعملية في إنتاج الرمال، ثم تدريب فريق العمل على أعلى مستوى.

جذب الاستثمارات

وأكد أن المصنع مقام على دراسة جدوى من كبرى الشركات العالمية المكودة، تفيد في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، وأعط الثقة الكاملة في المنتجات الخاصة بالمصنع، وأصبحت الشركات تشتري المنتجات قبل إنتاجها.