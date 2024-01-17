مدير «تحديث الصناعة»: زيادة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية

في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة، بربط الصناعة بالأكاديمية، من خلال التنسيق والعمل مع الجهات البحثية المختلفة لرفع تنافسية المنتج المصري، شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز، في ورشة عمل بعنوان «فرص ومجالات زيادة المكون المحلي في الهيكل الصناعي المصري»، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي، وبحضور كل من الدكتورة يمنى الحماقي والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد جبر المشرف على المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي.

جهود مركز تحديث الصناعة

واستعرضت «سليمة» جهود مركز تحديث الصناعة في زيادة المكون المحلي بالهيكل الصناعي المصري، وذلك من خلال «البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي»، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة

كما أشارت إلى تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة، الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية، التي أعدها المركز خلال الفترة الماضية، إذ تركز هذه الفرص الاستثمارية على الصناعات الاستراتيجية الكبيرة وتساهم في توطين الصناعة المحلية بشكل كبير.