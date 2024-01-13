«تحديث الصناعة» يشارك في افتتاح فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي

شاركت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في افتتاح فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية ويقام بأرض المعارض، بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من 13– 15 يناير الجاري.

وعقدت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عددًا من الاجتماعات المتفرقة، مع عدد من المصنعين لبحث التعاون المشترك ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة مع عدد من الجهات الفاعلة داخل الحكومة المصرية؛ لرفع تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات.

تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة

أكدت «سليمة» ضرورة استغلال هذا المعرض لتشبيك أكبر عدد من الشركات والجهات البحثية المختلفة، إلى جانب تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.