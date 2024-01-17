إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة في حملة بكفر الشيخ

نفذت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص بنطاق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

إزالة الإعلانات المخالفة

واستهدفت الحملة، شوارع البلدية، وميدان الفالوجا، ومنطقة مسجد الفلاحين، ومحور سعد زغلول، وجرى إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ورفع جميع البلدورات بحرم الشوارع الرئيسية، التي كان يستغلها بعض الباعة الجائلين.

وأوضح المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنّ الحملة جاءت بهدف إعادة الانضباط لشوارع مدينة كفر الشيخ، وجرى إزالة الإعلانات غير المرخصة، والإشغالات والتعديات، مشددًا على عدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين.

اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين

وأكد «عيسى»، استمرار حملات إزالة جميع الإعلانات العشوائية، وكذلك استمرار العمل في حملات رفع الإشغالات ليلاً ونهاراً بحي شرق وغرب كفر الشيخ، ومصادرة جميع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية لجميع أصحاب الإعلانات دون ترخيص.