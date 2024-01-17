أسهل طريقة لمشاهدة مباراة مصر وغانا المصيرية مجانا.. كيف تفك الشفرة؟

تتجه الأنظار نحو ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار، غدا الخميس، لمتابعة المواجهة الحاسمة التي تجمع منتخب مصر مع نظيره غانا في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا، والتي تبحث الجماهير عن طريقة لمشاهدتها مجانا دون تشفير.

وتبقى القناة الجزائرية الأرضية، هي الحل الأمثل أمام الجماهير لمتابعة مواجهة منتخب مصر أمام غانا، بشكل مجاني، وبطريقة سهلة من خلال ضبط تردد القناة التي أعلنت حقوق بث 17 مباراة من بطولة أمم أفريقيا من ضمنها مباريات مصر.

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة مصر وغانا

القناة الجزائرية الأرضية، قامت أيضا بإذاعة مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى، التي انتهت بالتعادل 2 - 2، تقنية عالية الوضوح FULL HD، ومن المنتظر أن تنقل مواجهة الفراعنة أمام غانا بنفس الجودة.

ويمكن ضبط القناة الجزائرية الأرضية وفقا للتردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشفير القناة : 1100001100000000

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

فك شفرة Biss، من أجل تشغيل القناة الجزائرية الأرضية يأتي أيضا بخطوات بسيطة على النحو التالي:

1- ادخل إلى قائمة الإعدادات

2- اكتب الرقم السري «0000»

4- قم بإدخال رمز فك الشفرة «1100001100000000».

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية قبل بداية الجولة الثانية لدور المجموعات على النحو التالي:

1- الرأس الأخضر - 3 نقاط.

2- مصر - نقطة.

3- موزمبيق - نقطة.

4- غانا - بدون نقاط.

ويأمل كلا المنتخبين في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في المجموعة وحجز بطاقة من بطاقتي التأهل للدور التالي، خاصةً بعد تعثر الفريقين في الجولة الأولى بتعادل مصر أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما، وهزيمة غانا أمام الرأس الأخضر بثنائية لهدف.