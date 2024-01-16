هل تذيع قناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر وغانا المصيرية؟.. شاهدها مجانا

بتقنية عالية، ومجانا بدون تشفير، نقلت قناة الجزائرية الأرضية مواجهة مصر وموزمبيق في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، والتي انتهت بالتعادل 2 - 2، ما جعل الجماهير المصرية تتساءل عن نقلها لمواجهة الفراعنة المقبلة أمام غانا.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الغاني في مباراة مصيرية، من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة القارية، بعد السقوط في فخ التعادل في المباراة الافتتاحية، بينما تعرض منتخب النجوم السوداء لخسارة مفاجئة أمام كاب فيردي بهدفين لهدف.

هل تذيع قناة الجزائرية مباراة مصر وغانا؟

المواجهة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ الخميس، سيتم نقلها أيضا على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، حيث حصلت على حقوق بث 17 مباراة من ضمنها مباراة الافتتاح والنهائي، فضلا عن مباريات المنتخب الجزائري، والمنتخب المصري.

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وغانا وطريقة فك الشفرة

ويمكن ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشفير القناة : 1100001100000000

ويمكن فك شفرة Biss لتشغيل القناة باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى القائمة.

2- الضغط على زر الإعدادات.

3- كتابة الرقم السري «0000»

4- إدخال رمز فك الشفرة «1100001100000000».

وكان منتخب مصر تعادل مع موزمبيق في الجولة الافتتاحية في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء سجلها محمد صلاح، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز على كلٍ من غانا وكاب فيردي، لضمان مقعده بالدور التالي للبطولة القارية التي يأمل التتويج بلقبها الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما، وتحديدا منذ نسخة عام 2010.