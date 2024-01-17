مصرع مسن على المعاش في حادث تصادم بالجيزة

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم بكورنيش النيل بدائرة القسم، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بمصرع مسن على المعاش في حادث تصادم بدائرة القسم.

على الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث المقدم محمد سعودي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين وفاة مسن على المعاش 70 سنة أثناء سيره اصطدم به توكتوك يقودها سائق 22 سنة؛ مما أدى إلى وفاته في الحال.