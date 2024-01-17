افتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية في الضبعة.. تخفيضات 20% (صور)

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح افتتاح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في مدينة الضبعة، بتخفيضات متميزة أقل من الأسواق، في متناول جميع المواطنين وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتقديم أفضل السلع والمواد الغذائية له.

تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في الضبعة

وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في المعرض الذي جري افتتاح في مدينة الضبعة يقدم أرخص أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% عن الأسواق في المدينة.

أسعار السلع الغذائية في المعرض

وأشار وكيل وزارة التموين في مطروح إلى أن أسعار السكر اليوم في المعرض الجديد بمدينة الضبعة تبلغ 27 جنيها للكيلو الحر، بالإضافة إلى بيع الزيت الخليط بسعر 40 جنيها للزجاجة الكيلو جرام، وتوفر جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية مثل الأرز والدقيق والسمن ومنتجات الألبان والفول والعدس وغيرها.

وأشارت إلى أن المعرض يحتوي على منتجات لحوم مثل الدواجن واللحوم المجمدة، والخضروات الطازجة بجميع أنواعها مثل البصل والبطاطس والطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والليمون والبرتقال واليوسفي والموز وغيرها من باقي الفواكه والخضروات المتنوعة ذات الجودة العالية، ويتم متابعتها من خلال إدارة التموين بالضبعة.