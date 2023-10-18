منظمة المرأة العربية تطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية في غزة

أصدرت منظمة المرأة العربية، بيانا صحفيا، إلى جانب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) بجنيف، أعربت فيه عن القلق الشديد بسبب تجدد العنف الأعمى بعد الاشتباك الذي حدث بين الجيش الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة.

المناشدة بسرعة تطبيق الاتفاقيات الدولية

وذكرت في البيان الصادر مساء الثلاثاء: «نناشدكم للعمل بسرعة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي في المواد المتعلقة بهكذا نزاعات مسلحة حيث يكون المدنيين من كل الجهات، خاصة النساء والأطفال أهداف لكل أنواع النار والعنف، وتوجد حاجة ماسة للجهود الدولية في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر لإنهاء النزاعات المسلحة والحروب الدائرة، نشهد تصاعدا مفاجئا للعنف الأعمى ضد المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ما سبب ويسبب عددا هائلا من الضحايا، وأمام هذا الوضع المؤلم نشعر بالحزن العميق أن يتم حشد بعض وسائل الإعلام للتحريض وشحن النفوس بقصد زيادة الكراهية والحقد والتحريض على الإقصاء وقتل العدد الأكبر من الفلسطينيين».

مفاوضات مستمرة

وتابع البيان: «نحن مقتنعون تماما بأن الحوار والمفاوضات وحدها يمكن أن تأتي بحل مستدام لإرساء قواعد للحياة المشتركة بين الشعوب المتنازعة، وإننا نحث اللجنة على رفع مستوى تدخلها على أعلى مستويات صناعة القرار دوليا لتصحيح الإنحياز وتشويه الحقائق حول تلك المواجهات وإظهرا المدنيين من كل الجهات الذين هم ضحايا ذلك العنف الأعمى، كما ندعو اللجنة للعمل من أجل وقف سريع لإطلاق النار ووضع خطة طوارئ شاملة لمساعدة كل المدنيين، وتخفيف عذابهم بما يشمل النساء والأطفال الذين هم دائما الأغلبية، إنه من الضروري والعاجل أن تجتمع أصواتنا وأن تتكاتف جهودنا من أجل حماية المدنيين في هذه الحرب».

المساهمة في رؤية دولية

واختتمت البيان قائلة: «معا يمكن أن نساهم في رؤية دولية غير منحازة وفي عملي دولي سريع بهدف وقف الدمار والقتل وتسريع الإتفاق على وقف إطلاق النار وكذلك العمل لحل بعيد المدى يكون مستداما وغير عنيف من خلال عدم إنحيازها، يمكن للجنة الدولية للسيداو أن تسجل موقفا متميزا وأن تحمل الطرفين المتنازعين إلى موقع أقرب إلى السلام».