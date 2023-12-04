ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين المدمر.. 1700 هزة ارتدادية (فيديو)

قال مسؤولون في مجال الكوارث اليوم، إن توابع قوية لزلزال الفلبين تسببت في ارتفاع الضحايا إلى 3 أشخاص على الأقل وهزة جديدة في جنوب البلاد تجبر آلاف السكان على البقاء في مراكز الإجلاء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زلزال الفلبين يثير ذعر المواطنين

وقال أليكس أرانا، رئيس وكالة الكوارث في سوريجاو ديل سور، لمحطة إذاعة «دزبب»: «نحن خائفون حتى الآن بسبب الهزات الارتدادية».

وكانت مقاطعته الساحلية الأقرب إلى مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب في ساعة متأخرة من مساء السبت وأعقبته هزات ارتدادية، وكانت أيضا أكثر المناطق تضررا.

وأضاف أرانا أن شخصين لقيا حتفهما - أحدهما نتيجة سقوط حطام والآخر بسبب انهيار جدار - وأصيب ثمانية في سوريجاو ديل سور.

وقُتلت امرأة حامل عندما انهار جدار أثناء فرارها هي وعائلتها من منزلهم في مدينة تاغوم في مقاطعة دافاو ديل نورتي، وتظهر بيانات حكومية أنه حتى وقت متأخر من يوم الأحد، كان أكثر من 108 ألف شخصًا يقيمون في مراكز الإجلاء 115 في سوريجاو ديل سور.

وأفادت وكالة الزلازل الفلبينية أن زلزالا بقوة 6.8 درجة، بعمق كيلومتر واحد، ضرب مينداناو في الفلبين في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

1700 هزة ارتدادية

وقال مسؤولون إنه لم يكن جزءًا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وحوالي 1700 هزة ارتدادية.

«نشعر بالدوار من الهزات في كثير من الأحيان»، بحسب ما تعبير سوزان كلور، وهي من سكان بلدة هيناتوان في سوريجاو ديل سور، لمحطة تلفزيون «جي إم إيه»، إننا نختار البقاء هنا في مركز الإخلاء في الوقت الحالي.