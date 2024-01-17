وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بصعق كهربائي في الهرم

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر صعقا بالكهرباء بعد أن علقت سيارة كانوا يستقلونها بحفرة في شارع المريوطية، ما أدى إلى قطع أحد أسلاك الكهرباء العمومية ووصول الكهرباء إلى السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء هشام أبو النصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي يفيد فيه بوفاة 3 أشخاص وإصابة آخر صعقا بالكهرباء بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنه خلال سير سيارة اتجاه المريوطية بدائرة القسم، علقت السيارة بأحد الحفر الموجودة بمناطق الأعمال بالمريوطية فخرج قائد السيارة و3 من مستقليها معه لمحاولة إخراجها للطريق إلا أن السيارة خلال وقوعها قامت بقطع أحد أسلاك الكهرباء العمومية، ما أدى إلى وصول الكهرباء إلى السيارة ووفاتهم صعقا بالكهرباء وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.