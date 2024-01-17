محافظ سوهاج يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بحي شرق، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية».

توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، موجها باتخاذ الاستعدادات اللازمة.

ووجه محافظ سوهاج بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، موجها باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، تحسبا لأي ظرف طارئ، وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجها برفع أية مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لمنع أية ضوضاء وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أية شكاوى وحلها فورًا، مشيرا إلى أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 82 ألف طالب وطالبة تقريبا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 463 لجنة.

تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يومي

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات، ومنع تسريبها، حيث يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يومي، كما تم عمل أرقام كودية لكل لجنة، ومظاريف مؤمنة وفقا لعدد طلاب كل لجنة، لافتا إلى تشكيل لجنة رصد إلكتروني بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لتلقي أية شكاوى.