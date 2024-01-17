6 محظورات على طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس

يؤدي اليوم الأربعاء، الموافق 17 يناير 2024، 14790 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية، في مختلف مدارس محافظة السويس، التابعة للإدارات التعلىمية الثلاث شمال وجنوب السويس والجناين التعلىمية من خلال 737 لجنة، وقد أعلنت مديرية التربية والتعلىم 6 محظورات على الطلاب خلال الامتحانات.

مشاركة 2044 ملاحظا في امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس

وكشف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعلىم في السويس، في تصريح خاص، أن 14790 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال 86 لجنة عامة و 737 لجنة امتحانات فرعية بالسويس، و18 لجنة خاصة، ويشارك في الامتحانات 2044 ملاحظا.

6 محظورات على الطلاب في امتحانات الإعدادية بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعلىم عدد من المحظورات الهامة على الطلاب خلال أداء الامتحانات

- اصطحاب الطالب التليفون المحمول داخل اللجنة حتى لوكان مغلقاً.

- ارتداء ساعة ذكية أو سماعة بلوتوث أو أقلام سحرية أو أي أدوات إلكترونية تساعد على الغش.

- اصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة.

- القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات وأجوبتها منعاً لتطبيق عقوبات القانون.

- الالتزام بالهدوء التام داخل اللجان وعدم ارتكاب أي مخالفات تعطل سيرالامتحانات.

- التأخر عن بداية مواعيد الامتحانات أكثر من 15 دقيقة ويمنع المخالف من دخول الامتحانات.