«إعلام النواب» تشيد بمبادرة الصحة النفسية: تستهدف خلق جيل متزن

أشادت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، باستعدادات وزارة الصحة لإطلاق مبادرة جديدة للكشف عن الأمراض الجسدية والنفسية، التي تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف على صحة المواطنين، وتستهدف خلق شباب متزن نفسيا قادر على العمل والإنتاج ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

مكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنّ المبادرة ستعمل وفق 3 محاور، أحدها للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وأشارت إلى أنّ الأمراض النفسية لا تعني عدم الاتزان العقلي وإنّما بعض الضغوط الحياتية والتعرض لعدد من المشاكل يتسبب في اختلال التوازن النفسي لدى البعض، والاتجاه إلى الطبيب المختص سيعمل على حل هذه المشاكل وإعادة التوازن النفسي والثقة بالنفس للمواطن.

وأكدت أمينة سر لجنه الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أنّ المبادرة ستسهم في اكتشاف العديد من المواهب لدى الأطفال أو الشباب ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من خلال التخلص من بعض الجرائم التي تسببها الأزمات النفسية.