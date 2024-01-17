«تموين الشرقية»: تحرير 21 محضرا في حملات على الأسواق

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية عددًا من المخالفات في بلبيس، وحررت بها عدة محاضر، وذلك في حملة شنتها على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية لضبط الأسواق والتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي المدعوم.

وقال محمود درويش مدير إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية إنه تم شن حملة تموينية في نطاق الإدارة فيما تم ضبط المخالفين، مشيرا إلى تحرير 21 محضر.

وأوضح أنه تم تحرير عدد من المحاضر منها للمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخابز تم تحرير محاضر لها لإنتاج خبز غير مطابق المواصفات فيما تم تحرير محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

المرور على الأنشطة التجارية لضبط الأسعار

وأضاف أنه وجه الحملة التموينية إلى المرور على المصانع والشركات والأنشطة التجارية لضبط الأسعار والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات والقوانين التموينية، لافتا إلى تمكن الإدارة من تحرير عدة محاضر.

تم تحرير محضر ضد مخزن للتوريدات الغذائية لحيازة سلع بدون فواتير وعدم ترخيص للمخزن، ومحضر ضد مخزن مواد بترولية وتغذية لوجود سلع بدون فواتير وعدم ترخيص.