«زراعة الدقهلية»: مصر تمتلك أعلى سطوع شمسي في العالم (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
11:23 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
مشروعات الطاقة الشمسية
قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنّ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري، يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقلل من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة.
المشروع سالف الذكر يجسد الاستغلال للطاقة النظيفة
وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن المشروع سالف الذكر يجسد الاستغلال للطاقة النظيفة، متابعا أن مصر تمتلك أعلى سطوع شمسي في العالم، إذ يصل لألف وات على المتر مربع، وهي دولة رائدة في هذا المجال.
استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مُبشر للعديد من المشروعات الخاصة
وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مُبشر للعديد من المشروعات الخاصة بهذا النوع خلال السنوات القادمة، باعتبار أن الارتباط الوثيق للتنمية هي مدى توافر مصادر الطاقة.