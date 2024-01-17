«زراعة الدقهلية»: مصر تمتلك أعلى سطوع شمسي في العالم (فيديو)

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنّ مشروع استخدام الطاقة ‏الشمسية في تشغيل آلات الري، يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ‏عن طريق توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقلل ‏من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة.‏

المشروع سالف الذكر ‏يجسد الاستغلال للطاقة النظيفة

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت ‏الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن المشروع سالف الذكر ‏يجسد الاستغلال للطاقة النظيفة، متابعا أن مصر تمتلك أعلى سطوع شمسي في العالم، إذ يصل ‏لألف وات على المتر مربع، وهي دولة رائدة في هذا المجال.‏

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مُبشر للعديد من المشروعات ‏الخاصة

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مُبشر للعديد من المشروعات ‏الخاصة بهذا النوع خلال السنوات القادمة، باعتبار أن الارتباط الوثيق للتنمية هي مدى توافر ‏مصادر الطاقة.‏