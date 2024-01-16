«السياحة»: افتتاح محطات الطاقة الشمسية في 5 مواقع تراثية اليوم

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة في إطار دورها في الحفاظ على الآثار المصرية العريقة للأجيال القادمة، وتحقيق النمو المستدام للسياحة، تعاونت مع عدد من الجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة السياحة العالمية وغيرها للعمل على توسيع التقنيات المستدامة وتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص في صناعة السياحة، لافتة إلى أن هذا التعاون أثمر اليوم عن افتتاح محطات الطاقة الشمسية في 5 مواقع للتراث العالمي المصري ومتاحف.

افتتاح محطات الطاقة الشمسية

ولفتت نائب وزير السياحة والآثار خلال كلمتها اليوم في افتتاح محطات الطاقة الشمسية في 5 مواقع للتراث العالمي المصري ومتاحف، إلى أن الحفاظ على المواقع الأثرية المصرية وحمايتها أمر في غاية الأهمية، كما أن تنفيذ الممارسات المستدامة في هذه المواقع سيحقق هذا الهدف، وفي نفس الوقت سيعمل على صناعة سياحة مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والزائرين على حد سواء.

ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تنفيذ محطات الطاقة الشمسية يأتي ضمن خطة وزارة السياحة لزيادة إدماج الطاقة الشمسية في جميع مواقع التراث العالمي والمتاحف المصرية.

وأوضح «وزيري» أن تنفيذ محطات الطاقة الشمسية خطوة استراتيجية نحو تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة الخضراء ضمن التراث الثقافي الغني لمصر، ما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لتحويل المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية بديلًا مستدامًا وأكثر جدوى اقتصاديًّا عن الطاقة الكهربائية؛ لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

المرحلة الأولى تتضمن 20 متحفا وموقعا أثريا

من جانبه أشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن قائمة المواقع المستهدفة لإدخال الطاقة الشمسية تنقسم إلى مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى 20 متحفا وموقعا أثريا، والمرحلة الثانية 6 متاحف وموقع.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار، فإن محطات الطاقة الشمسية الـ5 تقع في مواقع استراتيجية، تشمل مركز الزوار بهضبة أهرامات الجيزة، وقصر محمد علي بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحفين في الإسكندرية «المتحف القومي ومتحف المجوهرات الملكية»، بقدرة إجمالية تبلغ 325 كيلو وات من الأنظمة الكهروضوئية التي تولد 520 ميجاوات ساعة سنويا.

وأوضحت الوزارة أنه من المقدر أن تؤدي محطات الطاقة الشمسية إلى تقليل ما يقرب من 295 طنًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لانبعاثات الغازات الدفيئة سنويًا، موضحة أن محطات الطاقة الشمسية تمثل اكتمال المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية، وهي مبادرة رائدة فتحت السوق لأنظمة الطاقة الكهروضوئية صغيرة الحجم على الأسطح في مصر.