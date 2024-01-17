ننشر إجابات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. «لو عايز تراجع»

انتهى منذ قليل طلبة الشهادة الإعدادية «الصف الثالث» من أداء امتحانات اللغة العربية في اليوم الأول من الامتحانات، وتنشر «الوطن» ورقة الامتحان الذي كان سهلاً بالنسبة لمعظم الطلاب.

الطالب المتوسط

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه لم ترد أي شكاوى من مادة اللغة العربية في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم وضع الامتحان طبقاً للمقاييس والمعايير التي حددتها الوزارة، وجاء في متناول الطالب المتوسط والأقل من المتوسط، ومر اليوم الأول بلا مشاكل تذكر.

عودة اللغة العربية للازدهار.. سؤال مثير في امتحان الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وتقول مروة عماد مدرس أول اللغة العربية بالإسكندرية إن امتحان اللغة العربية جاء مناسباً لمستوى الطالب الأقل من المتوسط ولا توجد تعقيدات في الأسئلة، وتم وضع الامتحان بشكل متناسق وسهل الفهم لجميع الطلاب ولن تكون هناك شكاوى من مادة اللغة العربية رغم طول الأسئلة وأنها ورقتين، وكان هناك سؤال عن عودة اللغة العربية للازدهار ما يؤكد اهتمام واضع الامتحان من توصيل معلومة مهمة للطلاب عن أهمية اللغة العربية، واليكم حل امتحان اللغة العربية