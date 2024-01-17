يحل أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024، ووفقًا لإمساكية ومواقيت أذان الفجر والمغرب، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في أول أيام الشهر الكريم سيكون في تمام الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024

هذا ومن خلال التقرير التالي، نرصد موعد أذان المغرب في رمضان 2024، خاصة في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

- موعد أذان أول أيام رمضان 11-3-2024 هو 5:59 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:46 صباحا.

- موعد أذان ثاني أيام رمضان 12-3-2024 هو 6:00 مساء، وموعد آذان الفجر هو 4:44 صباحا.

- موعد أذان ثالث أيام رمضان 13-3- 2024 هو 6:00 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:43 صباحا.

- موعد أذان رابع أيام رمضان 14 -3- 2024 هو 6:01، وموعد آذان الفجر هو 4:42 صباحا.

- موعد أذان خامس أيام رمضان 15-3- 2024، موعد آذان المغرب هو 6:01، فى حين ان موعد آذان الفجر هو 4:41 صباحا.

- موعد أذان سادس أيام رمضان 17-3- 2024 هو 6:03 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:38 صباحا.

- موعد أذان سابع أيام رمضان 18-3- 2024 هو 6.03 مساء، وموعد آذان الفجر هو 4:37 صباحا.

- موعد أذان ثامن أيام رمضان 19-3-2024 هو 6.04 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:36 صباحا.

- موعد أذان تاسع أيام رمضان 20-3- 2024 هو 6.05 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:34 صباحا.

- موعد أذان عاشر أيام رمضان 21 -3- 2024 هو 6.05 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:33 صباحا.

- موعد أذان اليوم الـ11 في رمضان 22 -3- 2024 هو 6.06 مساء وموعد آذان الفجر هو 4:32 صباحا.

موعد شهر رمضان 2024

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ موعد شهر رمضان 2024 فلكيا ووفقا لحسابات المعهد سيكون 11-3-2024، وعدد أيامه ستكون 30 يوما كاملة، وسيكون موحدا في معظم الدول العربية والإسلامية.