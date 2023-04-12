عدد ساعات الصيام في اليوم الـ21 من شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب

مع تقدم أيام شهر رمضان، تتباين ساعات الصيام بين يوم وآخر، إذ إن عدد ساعات الصيام في أول الشهر تكزن أقل من عدد الساعات في نهايته، لذا تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، عدد ساعات الصيام في اليوم الـ21 من شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ21 من شهر رمضان

بلغ عدد ساعات الصيام اليوم الموافق 21 رمضان، 14 ساعة و38 دقيقة، ويبدأ الصيام من الساعة 4:3 فجرا حتى الساعة 6:21 مساء، وهو موعد أذان المغرب وفقًا لمواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور اليوم 21 رمضان

- موعد صلاة المغرب 6:21 مساء.

- موعد صلاة العشاء 7:41 مساء.

- موعد السحور 3:42 فجرا.

- موعد الإمساك 3:58 فجرا.

- موعد صلاة الفجر 4:03 فجرا.

- موعد صلاة الشروق 5:31 صباحا.

- موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا.

- موعد صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصيام في الـ9 الأواخر من رمضان

أما عن عدد ساعات الصيام المتوقعة في الـ 9 الأواخر من رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 22 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و54 دقيقة.