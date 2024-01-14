موعد بدء شهر رمضان لعام 1446 هجريا.. «البحوث الفلكية» توضح التفاصيل

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر مميز لدى المسلمين حيث أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ويبحث الكثيرين عن موعد بدء شهر رمضان لعام 1446 هجريا.

موعد بدء شهر رمضان لعام 1446 هجريا

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد بدء شهر رمضان لعام 1446 هجريا وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح المركز أن موعد بدء شهر رمضان لعام 1446 هجريا سيوافق 11 مارس المقبل، وعدد أيامه ستكون 30 يوما، لافتا إلى أن العمل بمختلف القطاعات يكون وفقا للقواعد والضوابط والحسابات التي يعدها أساتذة المعهد.

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445، على أن يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي لها.

رؤية هلال رمضان

وقد تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية، فينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

يعد شهر رمضان من الأشهر الحرم إضافة لـ «ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب»، والذي يستجاب فيه الدعاء، حيث مقرر أن يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هجريا الموافق 10 فبراير 2024 وهو يوم الرؤية.