موعد أذان المغرب في القاهرة والجيزة والمحافظات يوم 22 رمضان

نشرت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد أذان المغرب في جميع المحافظات بأول أيام رمضان اليوم الخميس 13 أبريل 2023.

وفي السطور التالية، توضح في التقرير التالي موعد أذان المغرب في جميع المحافظات اليوم 22 رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب 22 رمضان

ويختلف موعد أذان المغرب في جميع المحافظات وفق كل محافظة، كما يلي:

موعد صلاة المغرب في المنصورة في تمام الساعة 6:21 مساء.

موعد صلاة المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6:21 مساء.

موعد صلاة المغرب في الجيزة في تمام الساعة 6:21 مساء.

موعد صلاة المغرب في بني سويف في تمام الساعة 6:20 مساء.

موعد صلاة المغرب في المنيا في تمام الساعة 6:21 مساء.

موعد صلاة المغرب في أسيوط في تمام الساعة 6:18 مساء.

موعد صلاة المغرب في سوهاج في تمام الساعة 6:16 مساء.

موعد صلاة المغرب في قنا في تمام الساعة 6:12 مساء.

موعد صلاة المغرب في الأقصر في تمام الساعة 11: 2 مساء.

موعد صلاة المغرب في أسوان في تمام الساعة 6:09 مساء.

موعد صلاة المغرب في المنوفية في تمام الساعة 6:22 مساء.

موعد صلاة الجمعة المغرب في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:17 مساء.

موعد صلاة الجمعة المغرب في الشرقية في تمام الساعة 6:19 مساء.

موعد صلاة الجمعة المغرب في البحيرة في تمام الساعة 6:25 مساء.