«تعليم مطروح»: امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية أسهل من العام الماضي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الانتهاء من امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية 2024، في ظل هدوء واستقرار جميع اللجان دون أي مشاكل وعدم وجود شكاوى من الطلبة وحتى من أولياء الأمور، وأن الامتحان جاء سهلاً ومباشرًا بعد أن كان صعبًا العام الماضي.

انتظام 120 لجنة في امتحانات الشهادة الإعدادية في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك انتظام في جميع اللجان والبالغ عددهم 120 لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مطروح، في الإدارات التعليمية بإدارة الحمام وبنجر السكر، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وبدأت امتحان اللغة الإنجليزية في تمام الساعة 9 صباحاً وانتهت في تمام الساعة 11 صباحاً، ومن المقرر أن يتم عقد امتحان مادة الدين من الساعة 11.30 وحتي الساعة 1 مساءً لجميع الطلاب باللجان.

متابعة غرفة عمليات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك متابعه لحظة بلحظة لجميع اللجان من خلال غرفه عمليات مديرية التربية والتعليم والمنعقدة بشكل دائم ليس فقط امتحان اللغة الإنجليزية، ولكن جميع امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المحافظة من خلال التواصل المستمر مع رؤساء اللجان ومركز توزيع الأسئلة ورؤساء الكنترولات والوقوف على جميع المستجدات بشأن الامتحانات وتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات خلال أدائهم الامتحانات في مختلف المواد، ومن المقرر أن تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظه مطروح غداً الخميس في آخر أيامها.