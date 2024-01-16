«تنفعك في المذاكرة».. ننشر ورقة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمطروح 2024

ساعات وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في معظم محافظات مصر، بينما بدأت في محافظة مطروح يوم السبت، وتنشر «الوطن» تباعًا نماذج امتحانات المواد المختلفة، والتي تساعد الطلاب على معرفة آخر امتحانات جرى وضعها من خلال مسؤولي التربية والتعليم، للوقوف عليها، والتمرين، وحل أسئلة مثلها لمساعدتهم في المذاكرة.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات والتي ستبدأ غداً، الاستعدادات الكاملة لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، وتشكيل غرفة عمليات في كل مديرية والمتابعات مع اللجان الفرعية داخل المدارس في جميع الإدارات التعليمية.

نموذج امتحان اللغة العربية

وإليكم نموذج امتحان اللغة العربية الشهادة الإعدادية 2024، في محافظة مطروح والذي أداه الطلاب والطالبات، وهو كالتالي:

- يتضمن امتحان اللغة العربية ثلاث أوراق أسئلة واليكم الورقة الأولى:

وورقة الامتحان الثانية تتضمن عدة أسئلة وهي كالتالي:

وتأتي ورقة الامتحان الثالثة تتضمن عدة أسئلة وهي كالتالي:

أسئلة مباشرة وفي مستوى الطالب

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لصحيفة «الوطن»، إن امتحان اللغة العربية كان مباشرًا وكانت جميع الأسئلة واضحة وفي مستوى الطالب، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أي شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور تجاه الامتحان.