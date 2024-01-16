جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. تبدأ الخميس

يتبقى يومان ويبدأ ماراثون امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، لذا يهتم الطلاب بمعرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، حيث يتضمن مواعيد الامتحانات في مختلف المواد الدراسية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ يتضمن الآتي:

- الخميس 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11.30، مادة التربية الدينية، وتبدأ من الساعة 12 حتى الساعة 1:30.

- الأحد 21 يناير، مادة الجبر، وتبدأ من الساعة 9 حتى 11، ومادة العلوم، وتبدأ من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30.

- الاثنين 22 يناير، مادة الهندسة، وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الحاسب الآلي، وتبدأ من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30.

- الثلاثاء 22 يناير، مادة اللغة الإنجليزية، وتبدأ منذ الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 24 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية، وتبدأ منذ الساعة 9 حتى الساعة 11.

تجهيز جميع لجان الامتحانات بمدارس كفر الشيخ

وأشار «عبد الله»، إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يؤدون الامتحانات علي نطاق مدارس المحافظة مع حلول يوم الخميس المقبل، لافتاً أنه تم تجهيز جميع مقار اللجان الخاصة بامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، علاوة علي توفير كافة سبل الراحة لهم.