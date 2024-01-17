أحداث جديدة في مسلسل حالة خاصة.. «نديم» يختبر مشاعره تجاه «رام الله»

عرضت منصة «WATCH IT» الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل حالة خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إذ تعرض حلقتين جديدتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، وشهدت الحلقتان مجموعة من الأحداث الجديدة التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل حالة خاصة، أن نجل المحامية أماني النجار «غادة عادل»، مصاب بالتوحد وذلك حين يلتقيه نديم «طه الدسوقي» ورام الله «هاجر السراج» بالصدفة في مدينة الملاهي، وهو ما يدفع «نديم» للتساؤل عن سبب موافقة «أماني» على التحاقه بالمكتب وهل الأمر له علاقة بأنه يعاني من التوحد مثل نجلها.

أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل حالة خاصة

وعلى الجانب الآخر، تحتدم العلاقة بين «أماني» وزوجها ياسر «أحمد طارق» بسبب عدم اهتمامه بنجله بشكل كافي، بينما يشعر «نديم» بالتخبط حول حقيقة مشاعره تجاه «رام الله»، بينما يتابع عمله في حل قضايا جديدة داخل المكتب.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

يجمع مسلسل حالة خاصة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: غادة عادل، طه الدسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، نبيل علي ماهر، أحمد طارق، علي السبع، أحمد الأزعر، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.