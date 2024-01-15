أبطال مسلسل حالة خاصة في ضيافة صاحبة السعادة اليوم

يحتفل أبطال مسلسل حالة خاصة بالنجاح الذي حققه العمل، من خلال ظهورهم ضيوف في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة dmc.

أبطال مسلسل حالة خاصة يحتفلون مع صاحبة السعادة

وتذاع حلقة أبطال مسلسل حالة خاصة في برنامج صاحبة السعادة في تمام الحادية عشر مساءً، بحضور طه دسوقي، وحسن أبو الروس، وهاجر السراج، وأحمد طارق ومنتج العمل طارق الجنايني.

ويكشفون خلال الحلقة عن كثير من الكواليس الخاصة بالتحضير للعمل، كما تحدث طه دسوقي عن شخصية نديم المصاب بمرض التوحد ، وتحدث هاجر السراج عن عدم معرفة الجمهور باسمها وأنهم ينادون لها باسم رام الله الشخصية التي تقدمها في العمل.

يذكر أنّ مسلسل حالة خاصة يقدمه عدد كبير من الفنانين من بينهم غادة عادل وطه دسوقي وحسن أبو الروس وهاجر السراج، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.