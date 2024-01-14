أبطال مسلسل «حالة خاصة» يحتفلون بنجاحه مع «صاحبة السعادة» في هذا الموعد

نجح مسلسل «حالة خاصة»، في تحقيق نجاح جماهيري كبير، منذ عرضه، وتصدره لمؤشر محركات البحث جوجل، وسط إشادة عدد كبير من الجمهور به، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعرض على منصة «watch it»، بمعدل حلقتان أسبوعيًا.

ضيوف حلقة مسلسل حالة خاصة

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس أبطال وصناع العمل، في حلقة خاصة للاحتفال بنجاحه، واحتفاء الجمهور به، وذلك غدًا الاثنين فى تمام الساعة 11 مساءَ على شاشة Dmc، وتضم الحلقة كل من طه دسوقي، حسن أبو الروس، أحمد طارق، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، والمنتج طارق الجنايني.

مواعيد عرض البرنامج

وتذاع حلقات برنامج صاحبة السعادة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساء، وتعاد الحلقات يومي الخميس والجمعة فى الساعة 2 مساءً من كل أسبوع، ويعرض حصريًا على شاشة DMC ومنصة watch it.