وئام مجدي: مسلسل «حالة خاصة» ترك صدى كبيرا لدى الجمهور من أول حلقتين

تحدثت الفنانة وئام مجدي، عن مسلسل «حالة خاصة» أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد، موضحة أن الحالة التي قدمها المسلسل وصلت للناس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامجها «الخلاصة» المذاع، على قناة «المحور»، أن المسلسل ترك صدى كبيرا عند الناس، منذ أول حلقتين، وهناك أحاديث كثيرة بين المواطنين على أحداث المسلسل.

مكون من 10 حلقات

مسلسل «حالة خاصة» أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.