8 علامات تخبرك بأن ابنك مريض توحد.. ناقشها مسلسل حالة خاصة

مسلسل فريد من نوعه أحدث حالة من البهجة لدى المصريين، لمناقشته عددا من القضايا المهمة، بينها قضية مريض التوحد، وتصدر مسلسل حالة خاصة التريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة منذ بدء عرضه على منصة «watch it»، حيث ناقش أسباب وأعراض مرض التوحد.

شخصية مريض توحد في مسلسل حالة خاصة

الفنان طه دسوقي أتقن تجسيد شخصية مريض توحد في مسلسل حالة خاصة، حيث اختار أن يكون مصابا بـ«طيف التوحد»، لدرجة مكَّنته من الاندماج مع المجتمع، وظهر خلال بحثه عن فرصة عمل، مدركا أنه اختلافه عن المُحيطين به، ساعيا وراء تحقيق حلمه، ليناقش المسلسل كيف اندمج مريض التوحد مع المجتمع.

علامات تخبرك بأن ابنك مريض توحد

الدكتورة عايدة نوفل، أخصائي الطب النفسي، أوضحت لـ«الوطن»، علامات تخبرك بأن ابنك مريض توحد، بعد مناقشته في مسلسل حالة خاصة وهي كالتالي:

1- يبتعد الطفل عن مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي مثل التواصل البصري.

2- عدم استجابة طفلك حينما تنادين عليه باسمه وذلك بعد الشهر التاسع من عمره، فهذا دليل على إنه مريض توحد.

3- عدم قيام طفلك بالتعبير عن مشاعره كالسعادة والغضب والحزن، دليل على أنه مريض توحد.

4- تكرار كلمات أو عبارات بعينها.

5- ومن بين القضايا التي ناقشها مسلسل حالة خاصة وأظهرت أن الطفل مريض توحد هي عدم استجابته للألعاب التفاعلية

6- لا يعبر عن اهتماماته ويستخدم القليل من الإيماءات.

7- يواجه صعوبة في فهم مشاعر من حوله بعد بلوغه الـ3 سنوات.

8- يميل دائما إلى العزلة.

كيفية التعامل مع ابنك مريض توحد؟

وبعد عرض مسلسل حالة خاصة لقضية مريض توحد، هناك عدة طرق للتعامل مع ابنك حال اكتشاف إصابته، وفق أخصائي الطب النفسي، وهي كالتالي:

- يجب عليك مراقبة طفلك ونموه ومراحل إدراكه - يجب عليك احتوائه وامتصاص غضبه وفهمه.

- محاولة تنمية مهارات التواصل الاجتماعي.

- ضرورة مشاركتك له في التواصل المجتمعي، فضلا عن تشجيعه وقضاء وقت طويل معه.

- ضرورة التحلي بالصبر والتحدث معه بهدوء.

- تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى طفلك مريض التوحد.

- مشاركته في أنشطة بدنية مختلفة لتنمية مهارات التواصل.

- اللجوء للطبيب المختص لبدء جلسات التخاطب.