«النقل» ترصد أعمال تطوير محطة بئر العبد بمواصفات عالمية

نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور لمحطة بئر العبد بعد تجديدها واستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط «الفردان - بئر العبد»، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موضحة أنّه جرى تنفيذ وتطوير المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تفاصيل تطوير المحطة

وتُظهر الصور حجم التطوير الذي شهدته المحطة بداية من الواجهة الرئيسية لها، ثم المداخل والمخارج، ومسارات سير الركاب داخلها وصولا إلى شبابيك التذاكر وأرصفة القطارات، وتطوير الأرصفة ومداخل ومخارج الركاب بها.

كما تظهر الصور تركيب يافطات على أرصفة المحطة من الجانبين الأيمن والأيسر، تحمل اسم محطة بئر العبد باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تخصيص أماكن لانتظار الركاب القطارات.

وضمن أعمال التطوير، تيسير حركة الركاب من داخل المحطة كتحديد مساراتهم بداية من الدخول ثم الوصول إلى شبابيك التذاكر وأخيرا الوصول إلى الرصيف، ويأتي كل ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية.

تطوير محطات السكك الحديدية

وتأتي أعمال التطوير بالتوازي مع تطوير محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، إلى جانب تطوير عربات القطارات.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ تطوير محطة بئر العبد يأتي بعد أن عانت هذه المحطات سنوات طويلة من الإهمال، موضحة أنّ الدولة تستهدف ربط هذه المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى من خلال وسائل نقل جماعية.