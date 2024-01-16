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«النقل» توثق إعادة تأهيل محطة بالوظة ضمن خط «الفردان - بئر العبد» بعد التطوير (صور)

كتب:

كريم روماني
08:43 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
محطة بالوظة بعد التطوير

محطة بالوظة بعد التطوير

وثقت وزارة النقل، أعمال تطوير محطة بالوظة ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط «الفردان - بئر العبد»، في إطار خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر، والتي عانت لسنوات طويلة من الإهمال، حيث أولت الدولة أهمية قصوى لهذا المرفق الحيوي، وعلى أساس ذلك نفذت وزارة النقل، أعمال تطوير موسعة شاملة لمختلف المحطات على الخطين القبلي والبحري.

التجديد الشامل لواجهة المحطة

دوّنت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «محطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان - بئر العبد»، حيث ترصد الصور التجديد الشامل لواجهة المحطة من الخارج والمسار المؤدي إليها.

كما رصدت الصور، أعمال تجديد المباني المُقامة على أرصفة المحطة الخاصة بدخول وخروج الركاب، وتركيب «يافطة» تحمل اسم المحطة باللغتين العربية والإنجليزية على الجانبين الأيمن والأيسر، فضلاً عن تخصيص مظلات ينتظر فيها الركاب القطارات.

 تطوير خط «الفردان - بئر العبد»

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير خط «الفردان - بئر العبد» يسير بصورة منتظمة ووفق جدول زمني مُحدد، مؤكدة أن التطوير يأتي لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، ودخول خدمة نقل متميزة لهذه المناطق، وربطها بالقاهرة الكبرى، من خلال شبكة سكك حديدية مُنفذة وفق المعايير العالمية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.