«النقل» ترصد أعمال تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري (صور)

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورا وثّقت أعمال تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، حيث تأتي أعمال التنفيذ في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ودوّنت الوزارة عبر صفحتها «الشغل العظيم والجميل ده»، مؤكدة أنّ التنفيذ يتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتأتي في إطار خطة تطوير المواني البحرية وتعظيم الاستفادة منها.

حصة مصر في تجارة الترانزيت

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية البحرية، أنّ الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لتطوير المواني البحرية، حيث يجري تنفيذ محطة متعددة الأغراض، موضحة أنّ التطوير يزيد حصة مصر في تجارة الترانزيت التي تعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة.

وقالت الجزار لـ«الوطن»، إنّ تنفيذ المحطات متعددة الأغراض يحقق العديد من الأهداف، حيث تسع المحطات السفن الكبيرة وتتبع أفضل المعايير في عمليات الشحن والتفريغ.

معلومات عن محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

- تقع على مساحة 81 هكتارًا.

- طول أرصفة 1000 متر.

- عمق 17 مترًا.

- تستهدف تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة.

- سيتمّ إقامة المحطة على مساحة 860 ألف متر مربع تقريبًا.

- تتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترًا.

- تسهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا.

- تصل قدرتها في استقبال البضائع والحاويات لـ3 ملايين حاوية.

- تستهدف استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.