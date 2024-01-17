رابط التقديم في إعلان وظائف البريد 2024.. اعرف التفاصيل والشروط

يبدأ التقديم على إعلان وظائف البريد 2024 الخميس المقبل، ويستمر حتي 31 من الشهر ذاته، ويمكن لمن يرغب التقديم من خلال الرابط الذي أتاحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

إعلان وظائف البريد 2024 ورابط التقديم

وحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جرى وضع إعلان وظائف البريد 2024 والأماكن المطلوبة لشغل الوظيفة، والتي وصل عددها إلى 900 شخص، من خلال رابط التقديم Https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقديم

ووضع الجهاز عدّ شروح للإعلان الخاص بوظائف البريد المصري 2024، كما يلي.

- ألا يزيد عمر المُتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يتمتع بالجنسية المصرية ويكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

- أن يكون حاصلا على التقدير العام «جيد» على الأقل.

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

وهناك عدد من التخصصات لشغل وظائف إعلان البريد المصري 2024، كما يلي.

- أخصائي بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- أخصائي مكتب بريد.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.