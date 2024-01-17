رئيس الأوبرا ينعى المايسترو عبدالحميد عبدالغفار: أثرى الحياة الموسيقية

نعى الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال داغر إنّ الموسيقار الراحل أحد قامات الموسيقى، ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، مضيفا: «ساهم في إثراء الحياة الموسيقية، ونجح في اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين»، مقدّما العزاء لأسرته وأصدقائه، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

من هو المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، والد الدكتور إيهاب عبد الحميد، رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدّم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، واشتهر بقيادة الفرق الموسيقية في حفلات ليالي التليفزيون.