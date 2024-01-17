محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لن يوافق على إقامة دولة فلسطينية بحدود يونيو 1967

قال راسم عبيدات، الباحث والمحلل السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يرضخ إلى القوانين والشرعية الدولية ويوافق على أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لم يستطع حتى الآن استعادة قوة الردع ولا تزال المبادرة في يد الفصائل الفلسطينية وبالأمس كانت هناك رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وتابع أن الاحتلال لم يستطع حتى اللحظة أن يحقق انتصارات عسكريا على الأرض، ما يدفعه إلى الضرب العشوائي ليوقع أكبر عدد من المدنيين العزل.