«تضامن كفر الشيخ»: 315 فائزا في المستوى الثاني من حج الجمعيات الأهلية

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنّ أعداد الحجيج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ، بلغوا 315 حاجًا وحاجة لعام 2024.

المستوى الثاني للحج في كفر الشيخ

وأوضحت الدكتورة «جلالة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الفائزين في محافظة كفر الشيخ، هم ضمن الحجيج الفائزين بالمستوى الثاني، وتبلغ تكلفة الحج للفرد الواحد، 168 ألف جنيه بخلاف تذكرة رحلة الطيران، ذهاب وعودة، مشيرة إلى أنّ تكلفت الحج ضمن المستوى الأول، بلغت 235 ألف جنيه، و151 ألف جنيه للمستوى الثالث، وذلك بخلاف تذكرة رحلة الطيران.

توفير سبل الراحة للحجاج

وأضافت أنّ مديرية التضامن في محافظة كفر الشيخ، ستوفر سبل الراحة والأمان كافة، للحجيج وقت مغادرتهم وسفرهم لأداء مناسك الحج بالأراضي السعودية، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، علاوة على التواصل الدائم مع المشرفين المسافرين معهم.