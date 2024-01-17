انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية غدا.. 109 آلاف طالب

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا الخميس 18 يناير، إذ يؤدي 109 آلاف و998 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني وتربية خاصة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية عام بمحافظة الدقهلية، بنظام البوكلت، ووجه الطلاب، بضرورة التركيز اليوم، في أثناء المراجعة قبل بدء الامتحانات غدا، وجاءت نصائحه كالآتي:

- ضرورة تناول الفطور وشرب المياه بشكل جيد.

- تنظيم وقت المراجعة وأخذ وقت للراحة بين المراجعة.

- الحرص على النوم مبكرًا من أجل التركيز غدًا في الامتحانات.

- الوصول بشكل مبكر إلى الامتحانات.

تنظيم وقت الإجابة

- تنظيم وقت الإجابة والانتقال للأسئلة البسيطة في البداية.

- مراجعة الإجابات بشكل صحيح ودقيق.

- كتابة النقاط الأساسية في البداية بالأسئلة المقالية.

وأكد عدم استخدام الهاتف المحمول، أو دخول الامتحان بكتب أو مراجعات أو أي ورقة، لأن ذلك يعرض الطالب للمساءلة القانونية.