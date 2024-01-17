استئصال ورم سرطاني كبير بالقنوات المرارية لمسن بكفر الشيخ.. «جراحة نادرة»

نجح فريق طبي من مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان في استئصال ورم سرطاني كبير بالقنوات المرارية لمريض في أوائل العقد السابع من العمر.

استئصال ورم سرطاني كبير بالقنوات المرارية

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور إسلام أيوب، والدكتور محمد هلال، والدكتور أحمد رمضان الشامي، والدكتور حافظ هنداوي، وذلك بتعاون فريق تمريض الجراحة والعمليات.

وأكد الدكتور عصام هاني، مدير المركز، أنّه جرى استئصال ورم سرطاني كبير بالقنوات المرارية، وتم إجراء عملية ويبل Whipple لمريض يبلغ من العُمر 63 عاماً، مشيراً إلى نجاح العملية وخروج المريض من قسم العمليات إلى الإفاقة ومنها إلى العناية، وهو الآن بحالة جيدة.

معلومات عن مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب

جدير بالذكر أنّ مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ يُعد من أهم المنشآت الصحية بالمحافظة، ويضم أقسام «الطوارئ، والمناظير، والداخلي، والعناية المركزة، والعمليات، والمعمل، والأشعة التشخيصية والتداخلية»، كما يضم قسم العيادات الخارجية عيادات «الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة»، ويعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريراً من ضمنهم 50 سرير داخلي، و10 أسرّة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.