نائب محافظ البحيرة توجه بتذليل العقبات أمام طلاب الشهادة الإعدادية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتوفير كل وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، مشددة على اتخاذ التدابير كافة التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مشيرة إلى وصول الأسئلة في موعدها، وأنّ الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة.

جاء ذلك، خلال جولتها التفقدية صباح اليوم، للمرور على عدد من مدارس مدينة كفر الدوار، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

ومن جهته، أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى تجهيز 627 لجنة، بعدد 18 إدارة تعليمية لاستقبال 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة.

متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد «الديب» أنّ هناك تنسيقًا بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

جاء ذلك، في إطار متابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، الدور الأول للعام الحالي 2023/2024، التي تستمر حتى 24 يناير الجاري.