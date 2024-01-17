مستشفى قنا العام يحصد المركز الأول في جراحات القسطرة المخية على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، حصول مستشفى قنا العام على المركز الأول في إجراء جراحات القسطرة المخية على مستوى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

جهود العلاج على نفقة الدولة

وأوضح «بدران» أن جهود إدارة العلاج على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة نفقة الدولة ومسؤول المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمديرية، بالإضافة لجهود فريق مستشفى قنا العام بقيادة الدكتور محمد الديب ساهمت في تقديم الدعم الكامل لقسم القسطرة المخية، وذلك منذ بدء تنفيذ عمليات القسطرة المخية بالمستشفى في سبتمبر 2021.

التخفيف على المواطنين

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أشار وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، إلى أن خطة مديرية الصحة في تنفيذ العديد من العمليات الجراحية الحرجة على يد الفرق الطبية ذات الكفاءة العالية وذلك تخفيفاً على المواطنين الراغبين في الحصول علي مثل تلك الخدمات، والتي كانوا يحصلون عليها سابقا بالسفر خارج المحافظة، مؤكداً علي دعم القيادة السياسية للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا في ضرورة الارتقاء بالمنظومة الخدمية داخل مستشفيات المحافظة.