مدارس مطروح تحقق مراكز متقدمة في مسابقات «التعليم».. منها التراث الشعبي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فوز الطالبة جنى سيد بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة التراث الشعبي للمرحلة الثانوية.

مراكز مختلفة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الطالبة يارا العربي بمدرسة السواني البحرية الابتدائية حققت أيضاً المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة النظافة الشخصية للمرحلة الابتدائية، كما فازت الطالبة هنا وليد بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بالمركز السادس في مسابقة القضية الفلسطينية، وذلك ضمن مسابقات أنشطة مادة الاقتصاد المنزلي.

جهود الطلاب والمعلمين

وأكد وكيل تعليم محافظة مطروح علي جهود طلاب المحافظة والمعلمين والمشرفين عليهم متمنياً دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عالياً بمختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية، وأوضح أن الطالبات الثلاث حققن تلك المراكز المتقدمة نظرا لتميز العمل الفني الذي قامتا بتصميمه تحت الإشراف الفني الجيد من معلماتهن بالمدارس السالف ذكرها أعلاه، وقدم الشكر والتقدير لمنال عصفور موجه عام المادة والموجهات ومعلمات المادة بمدارس طه ساطور والسيدة عائشة والسواني البحرية كذلك إدارة المدارس تقديراً لذلك الإنجاز وعرفانا بالجهد والإخلاص والتفانى في العمل وتحقيق المستوى المتقدم المتميز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي.