«أبو نسب» يواصل تصدره الإيرادات محققا 36 مليونا و450 ألف جنيه

يواصل فيلم «أبو نسب» للنجم محمد إمام، تصدر إيرادات موسم إجازة منتصف العام الدراسي، بعدما وصلت إيراداته إلى 36 مليونًا و450 ألف جنيه، خلال أربعة أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم 21 ديسمبر الماضي.

ويحقق «أبو نسب» نجاحاً كبيراً فى دور العرض العربية وكذلك حول العالم، كما جرى مد العروض للأسبوع الرابع في دور العرض حول العام، نظراً للإقبال الكبير منذ طرحه هناك.

أبطال «أبو نسب»

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركات سيرنجي فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشري وفيلم سكوير وأوسكار.

أحداث «أبو نسب»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذي يقع في حب داليا (ياسمين صبري)، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم (ماجد الكدواني) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا في سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصاىٖة أخرى.