فيلم «أبو نسب» يحتل المرتبة الثالثة في إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق؟

احتفل الفنان محمد عادل إمام مع الجمهور عبر «إنستجرام»، بتصدر فيلمه الأخير «أبو نسب» المرتبة الثالثة في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض.

إيرادات فيلم أبو نسب

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم أبو نسب حقق أمس بدور العرض 594 ألف جنيه، إذ تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة خاصة تجمع بين محمد عادل إمام وياسمين صبري .

نجاح فيلم أبو نسب وتصدره التريند

وتصدر فيلم أبو نسب «التريند» في عدد من الدول العربية أبرزهم مصر والإمارات، كما حقق نجاحا كبيرا في عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا والسويد.

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في فيلم أبو نسب عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.